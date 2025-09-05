福岡県警門司署は5日、北九州市門司区大里戸ノ上3丁目付近の公園で同日午後4時20分ごろ、小学生男女数人が遊んでいたところ、見知らぬ男から「ワンワンワン」「お尻ぺんぺん」などと意味不明な言動で声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は60代で身長170くらいの中肉。白髪頭、緑色スーツ様ジャケット、黒色ズボン着用。 