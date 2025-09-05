佐渡島の金山で働いていた労働者を追悼する式典に、韓国政府は今年も出席しない方針を決めました。 佐渡島の金山で働いていた朝鮮半島出身者を含む全ての労働者を追悼する式典が9月13日に新潟県佐渡市で予定されていますが、韓国政府は今年も出席しないことを決定。この追悼式典は、世界文化遺産の登録にあたり、韓国側が毎年開催するよう求めていたものですが、去年初めて開かれた際にも、式典に韓国政府関係者の姿はありません