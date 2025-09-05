明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆やりたい事はたくさんあるのに、どれも形にできない一日。今は無理に動こうとせずに、今後の作戦を立てると良いです。B型の運勢……★★★★☆大胆な行動がツキを呼ぶ日になります。今まで興味のあった分野に挑戦する事で、人とは違った個性を発揮できます。O型の運勢……★☆☆☆☆とにかく忙しい一日