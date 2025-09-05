9月4日夜、新潟市中央区の交差点で車2台が出合い頭に衝突し、3人が重軽傷を負う事故がありました。事故の衝撃で車は沿道のビルに突っ込みガラスが散乱…現場は騒然となりました。 【記者リポート】「車の破片が散乱しているほか、衝突した車が建物に突っ込み、ガラスが散乱しています」道路の真ん中でフロント部分が大破した軽自動車。歩道に目を移すと、普通乗用車がビルに突っ込み、粉々に割れたガラスが辺りに散乱してい