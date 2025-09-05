高温少雨などの異常気象により近年、農業をめぐる環境が厳しさを増す中、JA新潟中央会は9月5日、来年度のコメの安定生産に向けた予算の確保などを県に要望しました。 5日、花角知事の元を訪れ、JA新潟中央会の伊藤能徳会長が手渡したのは、来年度の新潟米の品質向上や安定生産に向けた対策と予算の確保などを求める要請書です。【JA新潟中央会伊藤能徳 会長】「本県における農業は食料の安定供給を担うだけでなく、地域経済の維