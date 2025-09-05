新潟県産のブランドイチジク『越の雫』の出荷がピークを迎えています。気になるイチジクの収穫や集荷、販売の様子を取材しました。 【高濱優生乃アナウンサー】「新潟市西蒲区の集荷場、中から運び出されているのは県を代表するブランド『越の雫』です」県内のイチジクの総生産量約7割を占める『越の雫』。上品な優しい甘みが特長です。今年は7月の少雨の影響で例年に比べ、小玉傾向に…それでも、イチジクは田んぼの