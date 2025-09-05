中谷防衛相と来日中のオーストラリアのマールズ国防相が5日、新型艦がオーストラリア海軍の次期艦艇に選定された「もがみ型護衛艦」を視察しました。オーストラリア・マールズ国防相「海上自衛隊とオーストラリア海軍が同型艦艇を運用するということで、両者がより近しいものになると思う」中谷防衛相とマールズ国防相が視察した「もがみ型護衛艦」は運用に必要な人員を従来の半分程度に減らした最新鋭の護衛艦で、先月、この「も