◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）広島に快勝した阪神は貯金を今季最多の31に伸ばした。マジックを3とし、最短で7日の優勝決定に前進した。初回に飛び出した大山のグランドスラムに、藤川監督も「いやー、月がきれいだなと思いましたね。夕方、甲子園は虹も出ていたようで、そのあたりで運が向かないかなと思っていたんですけど。打った瞬間パッとみたら月がきれいでしたね。素晴らしいホームランでした」と