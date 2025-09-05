◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）阪神の中野が2安打して、打率は・288に上昇。現在トップの巨人・泉口の・300に少し近づいた。初回は無死一塁から左中間に二塁打を放ち次打者・森下の同点左前打をお膳立て。その後の大山の満塁弾につなげた。「しっかりとつなげられたから良かったと思います」。4回2死一塁からも二塁への内野安打で得点圏に走者を進めた。チームは優勝マジックを一つ減らして3とした。