「ＤｅＮＡ７−６ヤクルト」（５日、横浜スタジアム）ヤクルトが痛恨の逆転負けを喫した。打線は１点を追う三回２死一、三塁の場面でオスナが中前適時打を放って一時同点とした。１−２の四回１死二、三塁から浜田の中前適時打で２点を奪った。４点を追う九回には村上が３試合連続の１８号３ランをバックスクリーンへ放ち、１点差に迫った。先発した高梨は走者を出しても粘り、五回まで２失点と力投。１点リードの六回、