広瀬すず主演の映画『遠い山なみの光』(公開中)が第69回ロンドン映画祭Strands部門へ出品されることが明らかになった。映画『遠い山なみの光』が第69回ロンドン映画祭Strands部門出品へ『遠い山なみの光』は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏の長編デビュー作を、石川慶監督が映画化。主演は広瀬すず、共演は二階堂ふみ、吉田羊、カミラ・アイコ、松下洸平、三浦友和ら。舞台は、戦後間もない1950年代の長崎と、1980年代