日本テレビ系バラエティ特番『クイズ! あなたは小学5年生より賢いの? 1000万SP』が5日に放送され、羽鳥慎一と武田真一のコンビが番組史上のべ31組目の全問正解を達成し、賞金1000万円を獲得した。羽鳥慎一(左)と武田真一朝の情報番組でしのぎを削る2人。番組最多8度目の挑戦で、今度こそ全問正解を達成したい羽鳥は、『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日)の裏番組『DayDay.』(日テレ)MCの武田に直々にオファー。武田は、NHKの