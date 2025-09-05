グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。8月30日（土）の放送は、4人組ロックバンド・ELLEGARDENの細美武士（ほそみ・たけし/Vo.＆Gt.）さんが登場！ 8月10日（日）に配信リリースされた最新曲「カーマイン」について伺いました。（左から）潮紗理菜、細美武士さん、遠山大輔◆「カーマイン」制作裏話――ELLEGARDENは、8月10