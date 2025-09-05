雇用統計（8月）21:30 結果2.2万人 予想7.5万人前回7.9万人（7.3万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.3% 予想4.3%前回4.2%（失業率) 結果0.3% 予想0.2%前回0.3%（平均時給・前月比) 結果3.7% 予想3.7%前回3.9%（平均時給・前年比)