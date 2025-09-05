８月米雇用統計詳細労働参加率は６２．３％ ＊民間部門雇用者数 結果3.8万人 予想7.5万人前回7.7万人（8.3万人から修正） ＊製造業雇用者数 結果-1.2万人 予想-0.5万人前回-0.2万人（-1.1万人から修正） ＊週平均労働時間 結果34.2 予想34.3前回34.2（34.3から修正） ＊労働参加率 結果62.3% 予想62.2%前回62.2%