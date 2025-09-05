米雇用統計の弱い結果にドル急落、米債利回り低下ドル円一時１４７．２０レベル＝ＮＹ為替 ８月米雇用統計が弱い結果となったことで、米１０年債利回りは４．０９％台まで急低下、ドル円は147.20付近に急落、ユーロドルは1.1750付近に急騰した。 注目の非農業部門雇用者数は２．２万人増にとどまり、市場予想７．５万人増を下回った。前回値は７．３万人増から７．９万人増に上方修正された。 USD/JPY147.3