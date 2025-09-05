カナダ雇用統計も弱い、カナダ円１０６．７３付近まで急落＝ＮＹ為替 ８月カナダ雇用統計は予想外に弱い結果だった。雇用者数は６．５５万人減と市場予想５千人増を大幅に下回った。失業李は７．１％と予想７．０％を上回る上昇。 ドルカナダは米ドル急落するなかで逆に上昇、1.38台に乗せている。カナダ円は107.40付近から106.70台へと急落している。 USD/CAD1.3804CAD/JPY106.77