米１０年債利回りは４．０９３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:48）（%） 米2年債 3.501（-0.087） 米10年債4.093（-0.067） 米30年債4.808（-0.045） ドイツ2.686（-0.033） 英国4.670（-0.050） カナダ3.278（-0.070） 豪州4.339（-0.015） 日本1.573（-0.017） ※米債以外は10年物