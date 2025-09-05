◆パ・リーグソフトバンク１１―０楽天（５日・みずほペイペイ）楽天の２番・三塁の村林一輝内野手が、４打数３安打で今季８度目の猛打賞。大敗した一戦で１人気を吐いた。「個人としてヒットを打てたのは良かったですけど、勝たないと、というところ。明日（６日）頑張ってやります」と前を向いた。この試合を終え、今季のソフトバンク戦は打率３割６分４厘と好相性。次こそ白星につながる一打を放ち、ＣＳ圏内を目指すチー