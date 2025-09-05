◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）阪神・大竹耕太郎投手が６回１失点で７勝目を挙げた。初回、自身の暴投で先制点を与えたが直後に打線が６得点で逆転。２回以降は立ち直り、７月２９日・広島戦（甲子園）以来の白星だ。８月１２日（マツダ）の前回対戦では７失点ＫＯを食らった相手にリベンジし「すごく悔しい思いをしたので直後にやり返す気持ちで。もちろん怖さはありますけど、それを受け入れた上で真