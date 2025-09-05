ドル円のピボットは１４７．７４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:51現在） ドル円 現値147.48高値148.54安値147.20 149.62ハイブレイク 149.08抵抗2 148.28抵抗1 147.74ピボット 146.94支持1 146.40支持2 145.60ローブレイク ユーロ円 現値172.89高値173.27安値172.72 173.75ハイブレイク 173.51抵抗2 173.20抵抗1 172.96ピボット 172.65支持1