Ｊ１柏は５日、千葉・柏市内でルヴァン杯準々決勝第２戦の横浜ＦＭ戦（７日・三協Ｆ柏）に向け、非公開で練習を行った。小学生時代から柏一筋のＤＦ古賀太陽は「今は目の前の１試合１試合、全部の試合に勝ちたい思いが前回準優勝したときよりも強い」と５年前の２０２０年ルヴァン杯準優勝時を回顧し、今後のタイトル獲得に向けて言葉に力をこめた。２０２０年はリーグ７位に終わり、リーグ優勝争いに絡むことがなく、ルヴァン