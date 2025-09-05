※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚の芹との関係を疑われた草太は離婚の危機に直面しますが、芹の夫・蓮斗により、本当に関係を持っていたのは藤枝であることが明かされます。芹は藤枝の妻に知られないよう慎重に行動していましたが、噂はあっという間に社内に広まり、さらに藤枝の妻が内容証明を受け取るという最悪の事態に。結婚前からの裏切りに激怒