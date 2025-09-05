お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が5日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。思わずゲスト出演した声優をうらやむ場面があった。冒頭、出演者の声優・花澤香菜が紹介された。花澤は人気アニメ「鬼滅の刃」で恋柱・甘露寺蜜璃を演じており、大悟は「いいな」とポツリ。これに相方・ノブも「いいよな」と共感。まさかの発言にお笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介が「“いいな”って言いました?