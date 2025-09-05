伊勢崎オートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は、5日に3日目が行われた。2級車で奮闘を続ける37期の浅倉樹良（26＝伊勢崎）が9R「準々決勝戦A」で2着に粘り込み、準決勝戦へ駒を進めた。初日はスタートで先行できなかったが、不屈の闘志で追い上げて白星をもぎ取った。「自分にはこんな走りしかできないから」と泥臭いスタイルでファンに猛アピール。2日目こそ4着と惜しくも車券に絡めなか