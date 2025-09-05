◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）阪神・木浪が8月12日に「6番・三塁」で出場した広島戦以来となるスタメンでアピールした。初回1死無走者の1打席目。カウント2―2から森の外角直球をはじき返し三塁線を破る二塁打を放った。安打は代打出場した8月8日ヤクルト戦以来だった。「やっぱり甲子園で出られるというのは特別なもの。改めて、あそこで守るとか試合に出るというのは当たり前じゃないなというのは