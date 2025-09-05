【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円09銭円高ドル安の1ドル＝147円34〜44銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1727〜37ドル、172円92銭〜173円02銭。米労働省が発表した8月の雇用統計は、非農業部門就業者数の前月比の伸びが市場予想を大幅に下回った。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを再開するとの観測が強まり、米長期金利が低下。日米の金利差縮小が意識され、