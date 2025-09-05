演技力を活かしたコントが毎回話題となっている、SixTONESの冠コント番組『ワロタ！』（Prime Video）。その中で、松村北斗が注目を集めている。 （関連：【動画あり】話題映画主演からコントまで…大活躍の松村北斗） ここ数年、俳優として数々の作品に出演し、硬派な役から繊細な役まで幅広く演じてきた松村。2025年は彼にとって、俳優としても大きな飛躍の年でもある。2月に公開された映画『ファーストキス 1ST KIS