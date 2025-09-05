9月5日、モンゴルのウランバートルで『FIBA U16アジアカップ2025』の準々決勝が行われ、U16男子日本代表がチャイニーズ・タイペイに勝利。来年開催予定の『FIBA U17ワールドカップ2026』の出場権を獲得した。 第1クォーターは果敢に3ポイントシュートを放ってくるチャイニーズ・タイペイにリードを許す展開。日本は越圭司や白谷柱誠ジャックの3点プレーなどで応戦す