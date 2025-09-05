Ì¿¤òµß¤Ã¤¿3000²ó¤Î¹Ö±é ³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³»Ôºß½»¤ÎÃÝÆâ¾»É§¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯±¦ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤­¤Ëº¸ÌÜ¤ò¼ºÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡Ö¥­¥ë¥®¥¹¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ñ¡©¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë ¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¹Ö±é¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯´Ö¤Ç3000²ó¶á¤¯¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Çº¤á¤ë