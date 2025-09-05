Image:Amazon.co.jp この記事は2025年4月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今ではすっかりおなじみになったキムチ鍋やスンドゥブチゲなどの韓国風のピリ辛の鍋。しかし、辛いものが苦手な人や小さなお子さんがいるご家庭では、いくら辛い鍋を食べたくても食卓に並べることは難しいでしょう。