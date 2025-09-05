5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円高の4万3130円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては111.25円高。出来高は5332枚となっている。 TOPIX先物期近は3108.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.19ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物