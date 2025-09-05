2025年10月31日（金）までの期間限定で、北海道北広島市は、人気キャラクター『ムーミン』と北海道を代表する銘菓『白い恋人』がコラボレーションした『ムーミン オリジナルデザイン 白い恋人36枚缶入 WINTERデザイン』を、ふるさと納税返礼品として受付しています。 北広島市は、1968年に北欧フィンランドのタピオラ地区をモデルに都市開発が行われ、今もフィンランドに似た街並みが広がっています。他