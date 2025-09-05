レース最終盤、好調なフェラーリ296 GT3のタイヤが突如バーストするアクシデントが発生。無念のリタイアかと思われたが、3輪走行状態でピットまで走り切る圧巻のコントロール技術に称賛の声が集まった。【映像】突如タイヤが“破裂”→驚きの3輪走行（実際の様子）スーパーGT 第5戦決勝。この日6番手からスタートしたVELOREX（#6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI）は、後半スティントを担当したロベルト・メリ・ムンタンが激しい追