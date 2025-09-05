５日午後９時ごろ、栃木県で震度４、茨城、群馬、埼玉各県で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部。震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・３と推定される。神奈川、千葉、福島各県と東京都は震度２。神奈川は横浜市神奈川区で震度２を観測し、横浜、川崎、相模原、平塚市などで震度１となった。（報道部）