演歌歌手・福田こうへいが５日、東京・墨田区の両国国技館で「福田こうへい両国国技館２０２５?大一番?」と銘打ったコンサートを開いた。自身初の「両国国技館」で、過去最大級の会場での単独公演となった。「自分にとってもまさに大一番のコンサートなので、皆さまにおもいっきり楽しんでもらえるよう一生懸命歌います」と意気込んでいた。。約４０００人の熱烈なファンが詰めかける中、紋付袴姿で登場し、「演歌歌手、