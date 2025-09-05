伊勢崎オートのＧＩ「第３２回ムーンライトチャンピオンカップ」は５日に３日目を開催し、準々決勝戦が行われた。浅倉樹良（２６＝伊勢崎）は９Ｒで２着に入り、準決勝戦に進んだ。スタート後１０メートル後ろの佐久間健光が１コーナーで先手を奪おうと突っ込んできたが「ビビらないように、思い切って行った」とブロックし、逃げ展開をつくる。５周回に黒川京介に差されてしまうが、立ち上がりで差し返そうと意地も見せた。