Ｊ１浦和の元日本代表ＭＦ原口元気（３４）が、ベルギー２部ベールスホットに移籍することが５日、決定的となった。原口は昨夏にドイツ１部シュツットガルトから１０年ぶりに浦和へと復帰。しかし今季はレギュラーポジションを奪えず、リーグ戦は２１試合０得点。先発は２試合にとどまっていた。ベールスホットは昨季、２部に降格。現在、日本人投資家によるクラブ買収が進んでいるとの現地報道もある。