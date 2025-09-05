◆パ・リーグソフトバンク１１―０楽天（５日・みずほペイペイ）楽天の先発・古謝樹投手は５回９７球を投げ、ともに自己ワーストとなる１４安打８失点で今季６敗目を喫した。初回は先頭打者から連打を許すと、３番・牧原大に先制の右越え３ラン。２回も３本の適時打で３失点すると、３、４回も１点ずつを失った。制球の甘さを突かれて立ち上がりから痛打を浴び、「ただただ自分の準備不足」と唇をかんだ。石井１軍投手コーチは