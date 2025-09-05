◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が加入後初めて中堅で先発出場し、存在感を示した。「２番・中堅」でスタメン出場。７回２死で上林のフェンス際の打球を好捕するなど、安定した守備を続けた。「違和感なくできました。メジャー時代も数試合センターの出場経験がありますし、マイナー時代も結構長い間センターを守ってました」とうなずいた。前日４日のヤク