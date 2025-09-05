橋さんを語る上で、国民栄誉賞を受賞した遠藤実、吉田正という昭和の２大作曲家の存在は不可欠だ。橋さんは中学２年の時から遠藤さんの歌謡教室で学び、その後、１９６０年に吉田さん作曲の「潮来笠」でビクターからデビューした。もしも、遠藤門下としてコロムビアからデビューしていたら、芸名が「舟木一夫」だった―というのは有名なエピソードだ。当時、作詞家・作曲家はレコード会社との専属契約制度だった。遠藤さんは