news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「インド・パキスタンで記録的大雨“数十年で最悪”」についてお伝えします。◇◇◇壁が崩れ落ち、大きく傾いている建物。4日、インド北部で大雨による土砂崩れが起き、3人が救助され、1人が亡くなりました。インドは、今年の雨期の降水量が例年を上回るなど記録的な大雨に。AP通信などによりますと、数十年で最悪の洪水や土砂崩れが発生し、先月には少なくとも130人が亡くなりま