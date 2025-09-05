魚の養殖場で、クマが魚をあさる様子を捉えていました。岩手県大槌町で1日、不審者の侵入を伝えるサイレンが鳴り響く中、防犯カメラにうつっていたのは3頭のクマ。大きな音にもまったく動じる様子がありません。約15万匹のマスの稚魚を飼育している養殖場で、クマはバケツに入っていた約30匹の死んだマスを食べていたということです。この養殖場では数年前からたびたびクマが出没していて、いけすの水の中に入って魚をとろうとした