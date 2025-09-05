ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）巨人の山崎伊織投手が好投するも、打線の援護に恵まれず、８回８５球、２安打１失点で完投負け。４敗目となり、バンテリンドームで初の黒星となった。山崎は初回先頭から回をまたぎながら４者連続空振り三振と好発進。しかし、０―０の５回１死で迎えた５番・ボスラーにカットボールを捉えられて、右翼席への先制ソロを浴びた。このソロを浴びるまでパーフェ