横浜スタジアム（資料写真）横浜ＤｅＮＡは５日のヤクルト戦で、今シーズン主催試合の観客動員数が２００万人に到達した。球団史上最速の６０試合目（横浜スタジアム５９試合、ＨＡＲＤＯＦＦＥＣＯスタジアム新潟１試合）で達成。