大敗でＶ完全消滅…。広島は５日の阪神戦（甲子園）に１―６で敗れた。初回で試合が決まってしまった。敵地で初回に打線が１点を先制したが、先発・森翔平投手（２７）が大誤算だった。敵の主砲・大山に満塁弾を浴びるなど、１回だけ打者１０人、５本の長短打などでまさかの６失点。意気消沈のチームはその後、今季１勝４敗と苦手の左腕・大竹に反撃を見せることなく沈黙し、この日の敗戦でリーグＶの可能性が完全消滅した。