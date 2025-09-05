¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢¾®¿¹¤¦¤Ë(¡÷uni.comori)¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬5Ç¯È¾ÄÌ¤Ã¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£²áµî¤ËÇÛ¿®¤·È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÊÔÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø5Ç¯È¾ÂÔ¤Ã¤¿¥È¥Ä¥­¥È¥ª¥«¡ÙÂè1ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ºÇ¸å¤È·è¤á¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¯Æü¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÂÔ¹ç¼¼¤Ç¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤Ë¤µ¤óÉ×ÉØ¡£ÀèÀ¸¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ÏÇ¥¿±¤Ç¤·¤¿¡£ ©uni.comori ©uni.comori ©uni