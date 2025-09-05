6回DeNA2死、筒香が左越えに同点の本塁打を放つ＝横浜DeNAが逆転勝ち。2―3の六回に筒香のソロで追い付き、なお2死一、二塁から代打オースティンの適時打で勝ち越し。七回に3点を加え、追い上げをかわした。ヤクルトは九回に村上が3ランを放ったが及ばなかった。