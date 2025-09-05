【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が５日発表した８月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比２・２万人増だった。前月（７・９万人増、改定後）から伸びは減速し、市場予想（７・５万人増）を大きく下回った。雇用情勢の悪化が加速しつつあり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が強まりそうだ。失業率は４・３％と前月からわずかに悪化した。インフレ（物価上昇）に影