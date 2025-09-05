新疆生産建設兵団の農地でこのほど、地上自走式モジュール化変形ロボットが農作物に対して効率的な防虫作業を行っていた。中国新聞網が伝えた。説明によると、従来の農業機械による薬剤散布と異なり、このロボットは地形に制約されず、車輪の自動幅調整・変形や車体サスペンションの自動昇降といった機能を備えている。また、1000キログラム以上の薬液を搭載でき、正確な測位と定量散布、薬液の高い霧化と均一なカバーを実現し、薬